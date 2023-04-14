Землетрясения в России-2023: история и прогноз катастроф Расскажем об истории землетрясений в России, их последствиях и дальнейших прогнозах

Фото: Роман Денисов/ТАСС

Землетрясения в России - 2023

Чтобы понять причину землетрясений в России, нужно вспомнить школьные уроки географии. Наша планета — не монолитный шар, а своеобразный пазл, состоящий из гигантских плит, образующих материки. В том месте, где эти плиты смыкаются, как правило, находятся горы и самые сейсмически активные места. Теперь достаточно взглянуть на карту РФ, чтобы понять, где чаще всего происходят подземные толчки.

Основная часть землетрясений в России приходится на зоны, где литосферные плиты сталкиваются друг с другом: горы Кавказа, Алтай и территория вокруг Байкала, а также полуостров Камчатка и Курильские острова. В этих местах к Евразийской плите примыкают Аравийская, Амурская и Тихоокеанская соответственно. Самое большое количество землетрясений в России происходит из-за повышенной сейсмической активности именно в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце.

Самые сильные землетрясения в России

В истории современной России было несколько крупных катастроф, связанных с подземными толчками. Некоторые из них уносили тысячи жизней, от других страдали лишь здания и сооружения. Но такие катаклизмы всегда приводят к большому финансовому ущербу, а период восстановления занимает не один год. Самые сильные землетрясения в России произошли:

1994 год, остров Шикотан

Землетрясение магнитудой 8,3 привело к разрушению строений, почвы и к гибели людей. Эпицентр находился под акваторией моря в 120 км от острова, что вызвало цунами, приведшее к еще большим разрушениям. Шикотан опустился на полметра ниже, чем был, береговая линия во многих местах обвалилась.

1995 год, поселок Нефтегорск

На этот раз Тихоокеанское вулканическое кольцо потрепало остров Сахалин. Магнитуда землетрясения составила 7,2. Поселок был полностью разрушен, половина жителей (1900 человек) погибли.

Фото: ТАСС Сильные землетрясения в России

2003 год, Алтай

Землетрясение силой 7,3 стерло с лица земли поселок Бельтир. В почве образовались огромные разломы, буквально поглотившие сельские дома. Без крова остались порядка 7000 человек. Из-за обширного радиуса толчков пострадали еще несколько деревень, было разрушено почти две тысячи домов и около пятидесяти социально значимых объектов: школ, поликлиник, а также котельных.

2007 год, город Невельск

На этот раз сильные колебания произошли в южной части Сахалина. Магнитуда составила 6,7. Основной удар пришелся на промышленно-портовую зону Невельска, поэтому финансовые потери составили порядка 11,5 млрд рублей. Два человека скончались от травм.

Фото: Виталий Титов/РИА Новости Землетрясение в России в 2023 году

2008 год, озеро Байкал

Эпицентр располагался на дне водоема, в трех десятках километров от города Байкальск. Сейсмические приборы Иркутской станции зафиксировали точки мощностью 6–7, их отголоски чувствовались по всей восточной части Сибири. Несмотря на силу землетрясения, ущерба практически не было.

2008 год, Чечня

Интенсивность толчков была 5,8. Из-за широкого радиуса землетрясения колебания распространялись по всему Закавказью. Многие дома были разрушены, погибли 13 человек, еще более сотни тяжело пострадали.

2011 год, Хакасия

Сила толчков оценивалась в 6,7. На почве появились трещины, в горных районах произошли обвалы. Было разрушено большое количество зданий, повреждено дорожное полотно. Финансовые потери от катастрофы составили 5 млрд рублей. Колебания ощущали жители юга Сибири и даже Монголии.

Фото: Иван Афанасьев/РИА Новости Будет ли землетрясение в России

2012 год, Тува

Эпицентр располагался в сотне километров от города Кызыл, магнитуду оценили в 8,5. По ближайшим населенным пунктам разносились колебания силой 6,5–6,7. Пострадало более тысячи сел и поселков, ущерб равнялся 2 млрд рублей.

2013 год, Камчатка

Силу глубинного Охотоморского землетрясения оценили в 8,2. В наибольшей степени толчки ощущали жители на западном берегу Камчатки, а средняя магнитуда по полуострову составляла 5,0. Благодаря тому что здания в этом регионе сейсмоустойчивы, разрушений удалось избежать.

2013 год, Белово

Землетрясение произошло в Беловском районе Кемеровской области, магнитуда составила 6–7. В столице, городе Новокузнецке, зафиксировали толчки в 5,0. Отголоски подземных колебаний ощущали жители Томской и Новосибирской областей, а также Алтайского края.

Землетрясения в России в 2023 году: где и когда они были

Каждый год землетрясения в России происходят по нескольку сотен раз, но сила их настолько мала, что население их практически не ощущает. Однако есть и более ощутимые толчки, которые уже были зафиксированы в нашей стране с начала текущего года.

Локация землетрясений в России в 2023 году осталась неизменной. 8 марта на юге Камчатского полуострова ученые зафиксировали сейсмическую активность в 6,1. Очаг располагался в трехстах километрах от берега, поэтому местные жители ощутили лишь двойной толчок и увидели покачивающиеся люстры.

Фото: shutterstock.com Землетрясение в России

Спустя месяц, 3 апреля, в Петропавловске-Камчатском снова начались колебания магнитудой 6,9. Эпицентр находился практически в 50 километрах от города. По словам очевидцев, в зданиях дребезжали стекла и люди экстренно покидали помещения. С некоторых домов отвалилась штукатурка и по стенам пошли трещины.

Следующее землетрясение 2023 года в России не заставило себя долго ждать. 6 апреля сейсмическая активность магнитудой 4,8 была зафиксирована возле Курильских островов. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, поэтому особых повреждений не было.

За месяц до этого, 6 марта, небольшие колебания в 2,2 произошли в Ингушетии. Очаг располагался на глубине 12 километров, поэтому простые граждане ничего не почувствовали. О сейсмособытии они узнали из сводки МЧС.

Будет ли землетрясение в России в ближайшее время

На сегодняшний день порядка 20 млн россиян проживают в зонах повышенной сейсмической активности. Именно там расположены крупные города: Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Иркутск, Сочи, Новороссийск, Краснодар, а также Грозный.

Предсказать конкретную дату землетрясения в России в 2023 году, да и в принципе где бы то ни было, невозможно. Над этой задачей уже многие годы бьются ученые, но никаких конкретных способов прогнозирования пока не разработано. Есть только огромный список из 600 косвенных признаков, которые указывают на близость землетрясения.

Только вокруг Байкала сейсмологи фиксируют около тысячи землетрясений каждый год. Это те, на которые реагируют приборы, но почувствуют люди лишь порядка 20 из них. Местные жители давно привыкли к этому и не обращают внимания, а вот для туриста это может стать дополнительным аттракционом. Поэтому ответить на вопрос: «Будут ли землетрясения в России?» можно вполне конкретно. Будут, так как они происходят постоянно. Просто не все из них население сможет почувствовать.

Читайте также:

Будет как в Турции? Мощное землетрясение в Афганистане докатилось до России

Землетрясения в России: ученые раскрыли, где возможны самые сильные толчки

Камчатку завалили рекордные за 60 лет сугробы из пепла: как это было

Исследователь Хугербитс предрек мегаземлетрясение в РФ. Надо ли ему верить?

Сейсмолог предсказал большое землетрясение в Стамбуле: четыре сценария