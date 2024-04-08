Землетрясение зафиксировали вблизи Курил Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане у берегов Курил

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 4,5 было зарегистрировано в Тихом океане у берегов Северных Курил, сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмостанцию «Южно-Сахалинск». Местные жители ощутили подземные колебания силой в два балла.

Эпицентр катаклизма располагался в 88 километрах на восток от города Северо-Курильск на острове Парамушир. Отмечается также, что он залегал на глубине 63 километров. О пострадавших или разрушениях данных нет.

В этот же день мощное землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге японской префектуры Миядзаки. Толчки ощущались на острове Кюсю. Эпицентр катаклизма залегал на глубине 40 километров. Это произошло примерно в 10:25 по местному времени. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

5 апреля в американском штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8, подземные толчки ощущались в соседнем Нью-Йорке. Катаклизм прервал заседание Совета Безопасности ООН, позже собрание продолжилось.

До этого землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии. Угроза цунами в регионе не объявлялась. Очаг стихии залегал на глубине 40 километров. Подземные толчки ощущали жители 19 префектур, в том числе небольшое колебание почувствовали в столице — Токио.