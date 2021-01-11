Жители Приангарья сняли землетрясение на видео

Жители Приангарья ощутили сильное землетрясение, которое произошло утром 12 января в районе озера Хубсугул в Монголии.
В Иркутской области подземные толчки силой четыре-пять баллов люди почувствовали в 05:35 по местному времени (00:45 мск). По данным ГУ МЧС по региону, сообщений о разрушениях пока не поступало. Пострадавших нет,
Также землетрясение почувствовали жители Братска и Тулуна. В группе «Инцидент Иркутск» в соцсети «ВКонтакте» появились видео толчков. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как раскачиваются люстры и трясётся мебель.
Как писал NEWS.ru, землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки зафиксированы в 00:32 мск 12 января.
Эпицентр находился в Монголии, в 34 км от населённого пункта Турт. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,5, а Геологическая служба США (USGS) назвала цифру 6,8.
Также сообщается об афтершоках силой до трёх баллов, которые ощущались в Иркутской области и Красноярском крае. Незначительные толчки почувствовали жители Тувы. Данных о возможных жертвах и разрушениях пока нет.