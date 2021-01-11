Жители Приангарья сняли землетрясение на видео

В Иркутской области подземные толчки силой четыре-пять баллов люди почувствовали в 05:35 по местному времени (00:45 мск). По данным ГУ МЧС по региону, сообщений о разрушениях пока не поступало. Пострадавших нет, пишет Life.

Также землетрясение почувствовали жители Братска и Тулуна. В группе «Инцидент Иркутск» в соцсети «ВКонтакте» появились видео толчков. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как раскачиваются люстры и трясётся мебель.

Как писал NEWS.ru, землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки зафиксированы в 00:32 мск 12 января.