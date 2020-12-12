Момент землетрясения в Чечне попал на видео

https://static.news.ru/photo/c170d860-3d38-11eb-a3b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители одного из многоквартирных домов засняли момент, когда на чеченской территории начались сильные подземные толчки, длившиеся несколько секунд.

Женщина на кадрах находится в квартире. Она показывает, как начинает раскачиваться лампа на потолке и двигается диван.

Землетрясение произошло в 00:30 мск, с эпицентром в Урус-Мартановском районе, на глубине 25 километров. Диспетчерские службы республики не зарегистрировали каких-либо последствий землетрясения. Подземные толчки ощущались в Грозном — в многоквартирных домах дрожали стены и полы, тряслись люстры и мебель.

Как писал NEWS.ru, не менее 18 зданий школ в Иркутске получили повреждения в результате землетрясения, произошедшего в Бурятии и Иркутской области 11 декабря утром.