Землетрясение произошло у Курильских островов Сейсмолог Семенова: рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Землетрясение было зарегистрировано в районе Курильских островов, рассказала ТАСС начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, его магнитуда составила 5,1.

Эпицентр располагался в 149 км юго-восточнее острова Итуруп на глубине 59 км, — уточнила собеседница агентства, добавив, что местные жители могли ощутить подземные толчки.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 115 км от города Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Сообщений от местных жителей по поводу ощутимости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

До этого два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга: первое сейсмическая активность магнитудой 4,4 произошла в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города.

Кроме этого, сейсмологи выявили землетрясение магнитудой 5,0 на Алтае. Эпицентр находился в горной местности, информации о пострадавших не поступало. В региональном ГУ МЧС уточнили, что сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения попало пять населенных пунктов.