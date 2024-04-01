Землетрясение произошло на юге Сахалина Сейсмолог Семенова: землетрясение зафиксировали в пригороде Южно-Сахалинска

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На юге Сахалина произошло землетрясения магнитудой 3,0, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, очаг подземных толчков залегал на глубине 16 километров.

Землетрясение магнитудой 3,0 произошло 1 апреля в 10:37 (02:37 мск) на Сахалине. Эпицентр находился в 11 километрах северо-западнее села Синегорск — пригорода Южно-Сахалинска, — уточнила собеседница издания.

Сейсмолог оценила мощность подземных толчков в 2-3 балла. Колебания земной поверхности могли ощутить жители Синегорска и долинского села Быков, констатировала она.

Ранее два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга. Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города.

До этого сейсмологи объявили о прошедшем землетрясении магнитудой 5,0 на Алтае. Эпицентр находился в горной местности, информации о пострадавших на тот момент не поступало. В региональном ГУ МЧС уточнили, что сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения попало пять населенных пунктов.