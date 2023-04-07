Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки

Фото: 41.mchs.gov.ru

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы (ЕГС) РАН. Землетрясение зафиксировали 7 апреля в 13:22 по местному времени (05:22 мск).

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 445 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина 94,3 км. Магнитуда 6,0, — говорится в сообщении.

В региональном МЧС сообщили, что в это же время они зафиксировали землетрясение в 150 километрах к югу от города Северо-Курильск в акватории Тихого океана. Жители города почувствовали толчки, ощущаемость сейсмособытия оценили в два балла.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

По информации ТАСС со ссылкой на сейсмологов, жители острова Парамушир ощутили толчки на уровне 3–4 баллов. При такой интенсивности заметны колебания, трясутся стекла, качается люстра. В МЧС отметили, что в настоящее время проводится осмотр зданий на предмет повреждений.

Ранее сообщалось, что у южных берегов Панамы во вторник, 4 апреля, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр стихии находился на расстоянии 94 километров на юг от города Давид, население которого составляет порядка 82 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

25 марта землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 162 километрах к северу от города Калама, где проживает более 140 тысяч человек.