В море рядом с восточным побережьем Камчатки в четверг, 9 марта, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Инцидент произошел в 04:10 по местному времени (19:10 мск 8 марта). Об этом сообщили в камчатском филиале единой геофизической службы РАН.
Магнитуда землетрясения составила 5,5. Глубина очага — 51,6 километра, — говорится в сообщении службы.
Информации об угрозе цунами не поступало. Также не сообщалось о разрушениях на суше и о пострадавших.
В начале марта в акватории Тихого океана возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг располагался в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп на глубине 33 метра. По словам начальника сейсмостанции, информация об ощутимости катаклизма отсутствует.
Научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков ранее отмечал, что Курило-Камчатская зона является наиболее сейсмоактивной на территории России.