Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В море рядом с восточным побережьем Камчатки в четверг, 9 марта, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Инцидент произошел в 04:10 по местному времени (19:10 мск 8 марта). Об этом сообщили в камчатском филиале единой геофизической службы РАН.

Магнитуда землетрясения составила 5,5. Глубина очага — 51,6 километра, — говорится в сообщении службы.

Информации об угрозе цунами не поступало. Также не сообщалось о разрушениях на суше и о пострадавших.

В начале марта в акватории Тихого океана возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг располагался в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп на глубине 33 метра. По словам начальника сейсмостанции, информация об ощутимости катаклизма отсутствует.

Научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков ранее отмечал, что Курило-Камчатская зона является наиболее сейсмоактивной на территории России.