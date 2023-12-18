Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН. В МЧС уточнили, что в населенных пунктах толчок не ощущался. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение произошло на глубине 78 километров. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в районе мыса Кроноцкий, в 184 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района, — отметили представители филиала.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 было зарегистрировано в Мраморном море недалеко от побережья турецкой провинции Ялова к югу от Стамбула. Ээпицентр находился в 8 км от побережья города Чинарджик. Очаг залегал на глубине 11-14 км. Толчки ощущались в ряде районов Стамбула. Данных о каких-либо разрушениях не поступало.

До этого 22 землетрясения подряд магнитудой от 5,0 и до 7,7 зафиксировали в Филиппинах. Последствия засняли очевидцы: разрушен местный торговый центр, электрические провода на улице оборваны. На видеозаписи видно, как прохожие пытаются скрыться от обломков зданий. Также существовала угроза цунами.

В конце ноября в Тихом океане у побережья Курил специалисты зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,7. Толчки произошли с разницей в 2,5 часа. Жители Шикотана и Кунашира могли ощутить ночное землетрясение силой до трех баллов, второе же было почти незаметным.