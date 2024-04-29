Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у побережья Курил

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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от побережья Курил в понедельник, 29 апреля, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, подземные толчки зафиксировали в 13:43 (5:43 по московскому времени).

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано 29 апреля в 13:43 (05:43 мск), — заявила собеседница агентства.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане. Он располагался в 153 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг залегал на глубине 23 километров. По словам Семеновой, сведений об ощутимости специалистам не поступало.

Ранее СМИ сообщали о землетрясении магнитудой 6,4 в Японии, в результате которого пострадали по меньшей мере восемь человек. Жители юго-запада страны обратились за медицинской помощью с ссадинами и ушибами от падений.

До этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,2 в Молуккском море у берегов Индонезии. Его эпицентр находился на расстоянии 177 километров к северо-западу от города Тернате, очаг залегал на глубине 39 километров.

Также ранее еще одно землетрясение зафиксировали на территории Республики Адыгея. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 4,3.