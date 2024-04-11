Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Адыгее

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Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано на территории Республики Адыгея, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По информации специалистов, подземные толчки произошли в 15 км к северо-западу от Майкопа.

Очаг стихийного бедствия залегал на глубине 10 км. Землетрясение зарегистрировали в 01:31 мск, уточнили сейсмологи. Сведения о разрушениях и пострадавших предоставлены не были.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге японской префектуры Миядзаки. Толчки ощущались на острове Кюсю. Эпицентр катаклизма залегал на глубине 40 километров. Это произошло примерно в 10:25 по местному времени. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

До этого в американском штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8, подземные толчки ощущались в соседнем Нью-Йорке. Катаклизм прервал заседание Совета Безопасности ООН, позже собрание продолжилось.

Кроме этого, мощные подземные толчки магнитудой 7,3 зафиксировали в акватории Хуалянь к юго-западу от Окинавы. Эпицентр стихии располагался вблизи восточного побережья Тайваня. На японских островах, входящих в префектуру Окинава, была объявлена угроза цунами. Специалисты предупредили, что волны могут достигать высоты трех метров.