Вашингтон отодвинул Киев на второй план: новости СВО на утро 16 октября

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина сделала большую ошибку, доверившись США, отметил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По словам экс-сотрудника управления, Вашингтон уже нашел новый приоритет, решив вложиться в поддержку Израиля, а Киев отодвинул на второй план.

В то же время бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн считает, что вызывающее поведение украинского президента Владимира Зеленского оттолкнуло многих западных союзников. По его словам, Зеленский ведет себя как «избалованный ребенок», которому «все мало».

Пайн напомнил, что был период, когда даже отношения Зеленского с президентом США Джо Байденом испортились. Тогда украинский лидер требовал поставить ВСУ истребители F-16 и танки Abrams, уточнил эксперт.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 15 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Серия ночных взрывов на Украине, потери ВСУ

Telegram-канал Readovka сообщил, что сразу в нескольких украинских городах прогремели взрывы. По данным канала, были атакованы объекты в Днепропетровске, Миргороде и Кропивницком, а также в Полтавской и Запорожской областях Украины. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Telegram-канал уточнил, что удар был нанесен по инфраструктуре ВСУ, в частности, одной из целей в Миргороде Полтавской области стал военный аэродром. Минобороны России информацию не комментировало.

В течение последних суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянского направления потеряли до двух рот личного состава, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Кроме того, были уничтожены один танк и две боевые бронированные машины.

Фото: МО РФ

В дополнение к этому истребители-бомбардировщики Су-34 совершили удары по позициям временной дислокации и опорным пунктам подразделений нескольких механизированных и десантных бригад в различных населенных пунктах на Купянском направлении. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также оперативно-тактические самолеты произвели ракетно-бомбовые атаки по скоплениям ВСУ, вооружению и военной технике, поражая подразделения различных бригад и территориальной обороны в разных районах.

Обстрелы ВСУ российских регионов, похороны погибших

Мирный житель Горловки получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Кроме того, были повреждены линии электропередачи.

В Белгороде прошли похороны дочери, тестя и тещи журналиста Sputnik Хайбара Акифи, погибших во время атаки ВСУ, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Сам сотрудник агентства находится в коме, добавила медиаменеджер. По ее словам, жена журналиста в шоковом состоянии находится в больнице, поэтому на похоронах не появилась.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия удара беспилотника по дому в Белгороде

На Западе рассказали об истинном отношении к Киеву и посоветовали Зеленскому нанять охрану

Власти США продемонстрировали различные подходы к помощи Израилю и Украине, заявил журналист Джон Лайонс. По его словам, Израилю сразу дали реальную поддержку, в то время как Киеву предлагают «неохотную помощь».

Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране, которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины, отметил обозреватель.

Поддерживая Украину, Соединенные Штаты стремятся избежать вовлечения в конфликты в Европе, заявил президент США Джо Байден. Глава Белого дома отметил, что его главной целью было предотвращение оккупации независимой страны.

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