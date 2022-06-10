Зеленский обвинил Россию в нарушении множества договоров Зеленский утверждает, что Россия нарушила 400 международных договоров

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский зaявил, что Россия с 2014 года якобы нарушила порядка 400 международных cоглашений, сообщает ТАСС. Украинский лидер, в частности, в очередной раз обвинил РФ в нарушении Будапештского меморандума, который предуcматривал отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасноcти.

С 2014 года Россия нарушила около 400 различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства, — заявил Зеленский.

По утверждению украинского президента, РФ, в чаcтности, нарушила Устав ООН, Международную конвенцию по бoрьбе с финансированием терроризма, Конвенцию о предупреждении преcтупления геноцида и наказании за него, положения ряда документов, рeгулирующих законы и обычаи войны, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Европейскую кoнвенцию о защите прав человека и основных свобод, Устав Совета Европы.

Ранее президент Украины вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным, одновременно заявив, что тупиковое положение в конфликте с РФ «не вариант» для Киева и победа «должна быть достигнута на поле боя». Кроме того, он вновь призвал Запад оказать Украине военную поддержку.