Зеленоградскому магазину объяснили, как сохранить «уволенного» кота Роспотребнадзор: вернуть кота Сергея в магазин поможет смена специализации

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Для того чтобы вернуть «уволенного» кота в магазин Зеленоградска, ретейлеру необходимо сменить специализацию, заявили «Подъему» в Роспотребнадзоре. По словам представителя службы, магазин, например, может вместо продуктов продавать сувениры. Кот Сергей стал корпоративным символом одного из магазинов в Зеленоградске и любимцем покупателей. Однако администрации пришлось убрать животное из торгового помещения после анонимной жалобы посетителя. Местные жители начали собирать подписи за возвращение Сергея.

<...> в адрес ООО «Юринат-Продукт» в качестве профилактической меры направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры. При принятии мер «Юринат-Продукт» следует позаботиться о благополучии прирученного сотрудниками магазина животного. Для сохранения нахождения кота в торговом объекте у хозяйствующего субъекта есть возможность изменения ассортимента реализуемых товаров (например, на торговлю сувенирами или товарами для животных), — сказали в Роспотребнадзоре.

«Подъем» отмечает, что после «увольнения» Сергея забрал домой один из сотрудников, но кот, обитавший до этого на улице, любит гулять и по привычке приходит к магазину и ждёт. Обращение о возвращении кота собрало более пяти тысяч подписей, в поддержку животного выступил сын дрессировщика кошек Юрия Куклачёва Дмитрий.

Ранее стало известно, что кот Сергей получил приглашение переехать в Санкт-Петербург. Животное пригласил его «коллега» по кличке Франц, живущий в петербургском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Приглашение появилось в Telegram-канале, который ведется от имени кота Франца. Питомец занимает «пост» помощника советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды.