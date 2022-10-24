«Зебра ТВ»: жены мобилизованных из Владимира захотели поехать в зону СВО «Зебра ТВ»: жены мобилизованных из Владимира захотели лично поехать в зону СВО, чтобы передать вещи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издание «Зебра ТВ» рассказало историю женщин из Владимира, которые собираются отправиться в зону военной операции к своим родственникам и мужьям, чтобы передать им личные вещи. Как утверждает одна из опрошенных женщин, ей пришлось потратить около 40 тысяч рублей, чтобы снарядить мужа, однако все его вещи были разделены между сослуживцами. Официальные власти эту информацию не подтверждают.

Авторы пишут, что женщины намереваются поехать лично в зону СВО, понимая, что их могут туда не пустить. Как говорится в публикации, параллельно они призывают губернатора Владимирской области Александра Авдеева обеспечить конкретную и точечную помощь призывникам, однако тот уверяет, что колонна с гуманитарным грузом для всех военнослужащих будет направлена позднее.

Поставки помощи от области мобилизованным продолжаются. На уходящей неделе поставили на склад учебки для наших бойцов. <...> Стараемся обеспечить наших земляков всем для облегчения их быта в полевых условиях, — написал чиновник.

Ранее издание «Фонтанка» сообщало, что в Санкт-Петербурге пытаются мобилизовать 44-летнего мужчину с психиатрическим диагнозом. Утверждается, что мужчина не является уклонистом и собирал медицинские справки для предоставления в военкомат, однако его насильно против воли забрали на сборный пункт и удерживали там.

По данным издания, мужчина имеет военный билет с категорией «A» и военно-учетной специальностью «стрелок», однако ему пришла повестка под дверь. Авторы сообщают, что 15 октября призывник пришел в военкомат — его хотели отправить на сборный пункт без медосмотра, однако сопровождающий его родственник настоял на проведении всех мероприятий. В публикации говорится, что врач нашел у него некий психиатрический диагноз и отправил на обследование в диспансер, однако из-за большого наплыва людей мужчина не успел пройти его. Отмечается, что по новой повестке петербуржец должен был явиться в военкомат 15 ноября, но сотрудники полиции пришли за ним раньше. В местном отделе МВД эту информацию не подтвердили.

«Фонтанка» добавляет, что мужчину все же забрали на сборный пункт на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге, однако после огласки ситуации отпустили его и вручили новую повестку на 16 ноября.