СК России по Санкт-Петербургу опубликовал видео из квартиры, где была убита онлифанс-модель и порноактриса Анастасия Хамловская (Гришман). На видео задержанный 24-летний сожитель девушки Дмитрий Чернышов признается в совершении преступления.
Тело Гришман накануне обнаружили экстренные службы, прибывшие в ее квартиру на Южном шоссе в Санкт-Петербурге. Девушку нашли с шестью ножевыми ранениями в области шеи. По версии следствия, модель убили в спальне, после чего перенесли в ванну — именно там лежал нож, предположительное орудие преступления.
Полиция позже задержала Чернышова. В соцсетях задержанного его подруга разместила пост о том, что у погибшей «была тяжелая жизнь и та несколько раз просила убить ее».