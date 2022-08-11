«Здесь я ее убил»: появились кадры из квартиры, где зарезали порноактрису СК России опубликовал видео из квартиры в Петербурге, где была убита порноактриса

Фото: Социальные сети

Анастасия Хамловская / Гришман

СК России по Санкт-Петербургу опубликовал видео из квартиры, где была убита онлифанс-модель и порноактриса Анастасия Хамловская (Гришман). На видео задержанный 24-летний сожитель девушки Дмитрий Чернышов признается в совершении преступления.

Тело Гришман накануне обнаружили экстренные службы, прибывшие в ее квартиру на Южном шоссе в Санкт-Петербурге. Девушку нашли с шестью ножевыми ранениями в области шеи. По версии следствия, модель убили в спальне, после чего перенесли в ванну — именно там лежал нож, предположительное орудие преступления.

Полиция позже задержала Чернышова. В соцсетях задержанного его подруга разместила пост о том, что у погибшей «была тяжелая жизнь и та несколько раз просила убить ее».