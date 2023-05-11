«Здесь все спокойно»: власти Новой Каховки о ситуации в регионе Глава Новой Каховки Леонтьев: нужно скептически относиться к словам о скоплении сил ВСУ

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал ТАСС, что информацию о скоплении катеров и техники ВСУ на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически. По его словам, в регионе «все спокойно», а береговые линии максимально укреплены. Он назвал безумием любую потенциальную попытку ВСУ преодолеть Днепр в этих условиях.

К этим сообщениям нужно относиться крайне скептически. Сейчас здесь все спокойно, береговые линии максимально укреплены, стоят минные заграждения, преодолеть такую водную преграду, как Днепр, в этих условиях невозможно, это было бы безумием, — сказал Леонтьев.

Он добавил, что все коммунальные службы работают в штатном режиме, а электричество, вода, газ и интернет поставляются.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге.

Позже Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.