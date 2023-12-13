«Здесь вам не кладбище»: директор школы отказалась вешать доску о бойце СВО Директора омской школы обвинили в отказе установить доску в память о бойце СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники спецоперации записали видеообращение к мэру Омска Сергею Шелесту с просьбой отреагировать на отказ директора школы разместить в учебном заведении памятную табличку о погибшем бойце СВО и выпускнике школы, передает Telegram-канал «Русская община ZOV». Военные отметили, что руководительница школы отказалась размещать мемориальную доску со словами «здесь вам не кладбище».

Мы предложили увековечить память погибшего, установив на стене его родной школы № 87 мемориальную доску, предварительно все согласовав в администрации Ленинского округа, департаменте имущественных отношений и военкомате. И с этими документами мы пришли на встречу с директором школы. К нашему изумлению мы услышали такие слова: «Если мы будем всех развешивать, стен не хватит, здесь вам не кладбище», — сказали бойцы.

По информации NGS55.RU, Шелест увидел обращение бойцов и поручил департаменту образования и администрации Ленинского округа разобраться в произошедшем. В итоге в мэрии пришли к выводу, что директор не отказывалась, а только говорила о необходимости собрать пакет документов и получить одобрение Омского горсовета. Оказалось, что военные не запускали процедуру оформления доски. В самой школе ситуацию комментировать отказались.

Ранее мэр Пензы Александр Басенко предложил повременить с установкой в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе спецоперации на Украине. Он призвал задуматься, как создание большого количества мемориальных досок в стенах учебных учреждений отразится на психике детей. Градоначальник убежден, что пока не стоит превращать в «некрополи» образовательные учреждения.