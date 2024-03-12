«Здесь два варианта»: военкор о попытке прорыва ВСУ в российские регионы Военкор Руденко связал попытку прорыва ВСУ под Курск и Белгород с плохой разведкой

Фото: МО РФ

Военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что попытка прорыва украинских вооруженных сил в Курскую и Белгородскую области имеет две возможные причины. По его словам, первая заключается в плохой работе киевской разведки, а вторая — в том, что президент Украины Владимир Зеленский начал «сливать» своих солдат. Минобороны РФ попытку прорыва ДРГ не комментировало.

Вы знаете, по поводу попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области меня посетила определенная мысль. Здесь два варианта. Или у Киева не работает разведка, что маловероятно, или же Зеленский начал «сливать» своих нацистов, отправляя их, по сути, на убой. Вот это более вероятно, — заявил Руденко.

По мнению военкора, глава ГУР Кирилл Буданов не мог не знать, что на данном направлении у российской армии сформирован серьезный укрепрайон. Он уверен, что украинским солдатам был заказан «билет в одну дорогу». Руденко предположил, что подобные «мясные штурмы» будут происходить все чаще, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский, по всей видимости, хочет начать переговоры.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что ВСУ попытались проникнуть на территорию Курской области. Минобороны России не комментировало данную информацию.