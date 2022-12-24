Здание, в котором находился сгоревший дом престарелых, обрушилось

Фото: 50.mchs.gov.ru

Двухэтажное здание, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало, передает РИА Новости. Второй этаж полностью выгорел и обрушился.

На месте происшествия спасатели продолжают расчищать завалы. К сгоревшему дому прибыли глава города Дмитрий Анисимов и председатель правительства Кузбасса Илья Сердюк.

Ранее стало известно, что при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек. Пожарным приходится работать в условиях низкой температуры воздуха. Температура в Кемерово на данный момент составляет 20 градусов мороза.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после пожара, в котором погибли 20 человек. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

По факту пожала Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также отметили, что к расследованию подключены опытные следователи и следователи-криминалисты.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проинспектируют все дома престарелых в регионе после пожара, в котором погибли 20 человек. Глава региона подчеркнул, что проверят все учреждения такого типа, в первую очередь частные. Проверки завершатся в течение недели