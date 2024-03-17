Здание избирательного участка в Бердянске повреждено взрывом Рогов: в Бердянске рядом с избирательным участком прогремел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На избирательном участке в Бердянске Запорожской области произошел взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале. По его словам, повреждена одна из стен здания. Никто не пострадал.

В Бердянске Запорожской области вблизи избирательного участка украинские террористы совершили диверсию, заложив самодельное взрывное устройство. Взрывом была повреждена стена здания, в котором расположен избирательный участок,— написал Рогов.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали девушку, которая кинула «коктейль Молотова» в вывеску на одном из избирательных участков в здании школы. Полиция оперативно пресекла противоправные действия, никто не пострадал. Злоумышленницей оказалась студентка одного из вузов Санкт-Петербурга. По предварительной информации, девушка действовала по инструкции, полученной по телефону от абонента с украинским номером.

Также Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилию Носову за попытку испортить бюллетени на избирательном участке в гимназии в Екатеринбурге. Женщина попыталась облить бумаги зеленкой, а при задержании оказала сопротивление полиции.