Здание администрации Челябинской области забросали коктейлями Молотова

Фото: правительство Челябинской области

Неизвестные в ночь на 11 октября бросили два коктейля Молотова в здание администрации города Бакал Челябинской области, сообщает РИА Новости. По данным властей региона, последствия и ущерб минимальны, пострадавших нет.

По факту [инцидента] последствия и ущерб минимальны. Пострадавших нет, — сказали в пресс-службе правительства региона.

В пресс-центре ГУ МЧС России по региону добавили, что подразделения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на улицу Ленина в город Бакал. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали ученицу 11-го класса при попытке поджечь военкомат с помощью «коктейлей Молотова». Свой поступок она объяснила тем, что является противницей спецоперации и частичной мобилизации.

После начала специальной операции РФ на Украине по стране прокатилась волна атак на военкоматы. NEWS.ru писал, что нередко исполнители преступлений являются людьми с кардинально противоположными взглядами: среди них встречаются как неонацисты, так и анархисты и антифашисты.