Заводчанину провели трепанацию черепа после инцидента на производстве В Алтайском крае заводчанина парализовало из-за отлетевшего в голову инструмента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заводчанину пробило голову отлетевшим шлифовальным кругом на заводе «Алтайвагон» в Алтайском крае, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Мужчине провели трепанацию черепа, после чего рабочего частично парализовало. По данным канала, сотрудники завода по приказу руководства сначала отвезли пострадавшего домой вместо больницы. Сожительница пострадавшего ужаснулась от такого решения и потребовала доставить мужчину к медикам.

Как пишет Mash Sibera, 30-летнему мужчине диагностировали открытую черепно-мозговую травму, на месте происшествия его осмотрели врачи и решили, что увечье недостаточно серьезное для того, чтобы госпитализировать пострадавшего. По информации канала, мужчину травмировало в районе двух часов ночи, однако на операционный стол он попал только в семь утра.

После операции к пострадавшему постепенно возвращается сознание, однако он с трудом двигается и не может говорить. В «Алтайвагоне» рассказали Mash Siberia, что руководство завода вызвало скорую помощь, однако сотрудники предприятия сообщают о попытке начальства «свалить все на бытовую травму».

Ранее в подмосковной деревне Яковлевское рабочий получил серьезную травму головы из-за взрыва баллона огнетушителя. У 19-летнего мужчины диагностировали перелом челюсти и открытую рану на лице. Баллон взорвался в строительном вагончике. Травмы оказались серьезными, поэтому для госпитализации пострадавшего вылетел вертолет.