Склад загорелся в подмосковном Щёлково

Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковном Щелково утром 29 июля произошел пожар на промышленном объекте, пишет Telegram-канал «Новости Москвы». Кадры пожара прислал в канал один из подписчиков. В МЧС уточнили, что загорелся прессованный мусор на складе.

На кадрах видно, как над объектом рано утром поднимаются клубы чёрного дыма. К тому моменту, как на место прибыли пожарные, огонь успел распространиться по всему зданию внутри, пишет РЕН ТВ. Общая площадь пожара составила 590 кв. м. О пострадавших пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли как минимум восемь человек. Основной причиной гибели стали решётки на окнах, из-за которых люди не смогли выбраться. Пожар случился на первом этаже, к нему могло привести неисправное оборудование.

28 июля пожарные ликвидировали возгорание в якутском селе Арылах. Там лесной пожар перекинулся на жилые постройки. Пришлось эвакуировать людей из села и из расположенного рядом детского летнего лагеря. Обошлось без пострадавших, местные власти помогут людям восстановить утерянное имущество.