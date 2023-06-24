Завод в Шебекино загорелся после атаки БПЛА Гладков сообщил о пожаре на предприятии в Шебекино после атаки БПЛА

Фото: МО Украины

В Белгородской области в городе Шебекино на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар после атаки дрона, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, пожарные уже прибыли на место.

В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания, — написал губернатор Белгородской области.

22 июня поселок Красный Пахарь в Волоконовском районе Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщал Гладков. Губернатор уточнял, что крыша и фасад одного из частных домов были посечены осколками, также получили повреждения линия электропередачи и газопровод.

21 июня в Белгородской области отменили пропуска для выезда и въезда в Шебекино, свободно перемещаться было разрешено с 06:00 до 21:00. Гладков рассказывал, что в городе продолжаются ремонтные работы, было восстановлено энергоснабжение. 20 июня вместе с губернатором Шебекино посетила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Гладков сообщал, что к осени планируется завершить все основные работы и, если позволит обстановка, вернуть людей, уехавших из города после активизации обстрелов со стороны Украины.