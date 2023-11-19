На заводе Росатома в Ростовской области произошел пожар Глава администрации Волгодонска Макаров: на заводе «Атоммаш» произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгодонске Ростовской области произошел пожар на территории завода «Атоммаш», который является производственным комплексом Росатома, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Макаров. В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.

Сегодня ночью в районе 00:00 часов в инженерном центре завода «Атоммаш» произошло возгорание площадью 150 кв. м, — написал Макаров.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщила, что два человека пострадали при пожаре на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда. Там отметили, что огнеборцам удалось ликвидировать возгорание, а мужчин с ожогами доставили в больницу.

До этого в результате крупного пожара в частном секторе Барнаула погибли два пенсионера. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 140 квадратных метров, им удалось спасти троих человек, в том числе ребенка. Огонь охватил деревянный одноэтажный дом и хозяйственные постройки во дворе, присутствовала угроза распространения пламени на соседние строения.

В городе Благовещенске Амурской области сгорел подвал жилого многоэтажного дома. Из задымленного здания эвакуировали восьмерых человек.