Завод имени Ильича в Мариуполе возобновил производство после разминирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе долго укрывались украинские военные, после разминирования запустил первые три цеха, рассказал РИА Новости первый заместитель директора завода Роман Солонарь. По его словам, на производстве уже работают 3,7 тыс. человек, а часть продукции используют для восстановления предприятия.

Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия, — сказал собеседник агентства.

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