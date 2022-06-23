Завод «Азовсталь» показали спустя месяц после освобождения

Фото: varandej.livejournal.com

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики показали «Известия» спустя месяц после освобождения от украинских националистов. Журналисты с помощью коптера показали цеха предприятия, которые превратились в развалины после продолжительных боёв. В настоящее время решается судьба бывшего промышленного комбината.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что рассматривается вариант восстановления работы завода, а также возможность открыть на его месте промышленный парк или место отдыха для горожан. В Мариуполе проводят работы по строительству новой больницы. В городе также восстанавливают социальную инфраструктуру.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков ранее заявил, что разрушения в стране составили 20–30% инфраструктуры. Он оценил стоимость потерь более чем в 100 миллиардов евро. Он добавил, что больше всего от разрушений пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что экономике Украины необходимо $5 млрд в месяц для её поддержания. По его словам, это связано с тем, что половина этой сферы страны не работает и государству требуется финансовая помощь.