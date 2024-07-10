Изнасиловавший девушку перед подписанием контракта читинец пойдет под суд Завершено расследование дела убийцы 17-летней девушки в Чите

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Чите следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего убийцы-насильника, который расправился с 17-летней девушкой, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Мужчина признавался, что ехал в региональную столицу из города Хилок, чтобы заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО.

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего забайкальца, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 17-летней читинки. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, — сообщили в СКР.

Об исчезновении девушки стало известно 25 мая. На следующий день появились сообщения, что она погибла. По подозрению в убийстве задержали жителя Хилокского района. В полиции отмечали, что девушка проходила через парк Победы по пути на учебу. Там произошло нападение. Следствие считает, что он изнасиловал и задушил жертву в состоянии опьянения. На допросе мужчина рассказал, как шел за девушкой и схватил ее. Он также признался, что приехал в Читу, чтобы подписать военный контракт.