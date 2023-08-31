Завершено расследование дела о подрыве бизнесменов в Приморье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Завершилось расследование уголовного дела в отношении одного из бывших учредителей крупной сети стоматологий в Приморском крае Армена Бабакохяна, сообщили в региональном СУ СК РФ. Его обвиняют в заказе убийства двух бизнесменов в 2000-х годах.

Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего организатора двух убийств, совершенных в 2001 и 2002 годах в городе Владивостоке, — заявили в ведомстве.

По версии СУ СК, осенью 2001 года обвиняемый предложил исполнителю убить соучредителя ночного клуба «Наутилус» за деньги. Киллер выполнил задание, используя самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Затем весной 2002 года он предложил исполнителю убить соучредителя компании New Wave Cinema, предоставив дорогостоящий автомобиль и деньги в качестве оплаты за преступление.

Ранее в Омске киллер обратился в полицию после того, как получил заказ от мужчины на убийство жены. 50-летний заместитель директора строительной компании разводился со своей 49-летней супругой и не хотел делить имущество, поэтому решил избавиться от жены. Наемник уже согласился на сделку, однако, получив миллион рублей за заказное убийство, передумал.