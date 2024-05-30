Завербованные ГУР крымчане пытались остановить российские военные поезда ФСБ задержала готовивших теракты в Крыму агентов ГУР

Российские спецслужбы задержали четырех жителей Крыма, готовивших по указанию украинской разведки теракты на железнодорожных путях полуострова, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Теракты планировалось совершить в разных районах Крыма. Это, по задумке организаторов, должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами, — говорится в сообщении.

Задержанные снабжали украинскую сторону данными о местах дислокации и передвижениях ВС РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, организации охраны и обороны Крымского моста. Руководил группой 54-летний россиянин. Он погиб, когда доставал из схрона самодельное взрывное устройство (СВУ). Остальные фигуранты уже дают признательные показания, уточнили в ведомстве.

При обыске у них нашли еще четыре СВУ, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты с украинскими спецслужбами. Возбуждены уголовные дела.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о диверсанте, который подорвался на собственном взрывном устройстве. Инцидент произошел в Кировском районе республики. Злоумышленник пытался заложить бомбу на железнодорожных путях, обратил внимание губернатор.