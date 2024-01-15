Завербованного украинскими спецслужбами студента отправили в колонию В Кургане завербованный спецслужбами Украины студент получил пять лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кургане 20-летний студент, завербованный украинскими спецслужбами для совершения диверсий, приговорен к пяти годам колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. После отбытия наказания молодой человек будет еще год находиться под действием ограничения свободы.

Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, студент должен был по заданию Киева устраивать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, собирать и передавать украинской стороне сведения о расположении воинских частей и подразделений силовых ведомств. Кроме того, как утверждает ФСБ, он собирался распространять в Сети проукраинские пропагандистские материалы.

Ранее сообщалось, что в Воронеже ФСБ задержала подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Злоумышленник готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего, а для конспирации использовал форму доставщика еды. По данному факту были возбуждены несколько уголовных дел.