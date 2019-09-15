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Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закроют на время 15 сентября текущего года. Меры связаны с возможным повышением уровня воды в дельте Невы.

В Северной столице ожидается ухудшение погодных условий: ливни, сильные порывы юго-западного ветра, в прибрежных районах до 18 м/с. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру пришлось остановить, говорится на официальном сайте КЗС.

Ранее News.ru сообщал, что подтопленными после паводка остаются 137 населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе. Последствия разгула стихии коснулись 16 муниципальных районов. Вода заполнила 774 жилых дома, 3796 приусадебных участков, один мост и 153 участка автомобильных дорог.