Пробка у Крымского моста растянулась на восемь километров

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту вновь увеличилась, и в настоящее время ее протяженность составляет восемь километров, сообщил в своем Telegram-канал глава регионального Минтранса Николай Лукашенко. По его словам, ждать проезда приходится не менее пяти часов.

Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 07:00 — пробка 8 км, время ожидания — до 5 часов, — написал министр.

Лукашенко добавил, что в обратном направлении протяженность затора составляет полкилометра, а время ожидания — 40 минут.

Об образовании пробки у Крымского моста стало известно 1 июля. Первоначально ее протяженность составляла пять километров, а к вечеру того же дня она увеличилась до девяти километров.

Лукашенко объяснил, что образование пробки связано с медленной работой служб досмотра на пропускном пункте, некоторые водители проходят проверку более двух часов.

Депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев предложил установить дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту на период курортного сезона. Он отметил, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс РФ.