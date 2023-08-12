Затоплены улицы и перекрыты трассы: фото после прорыва дамбы в Уссурийске

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Вторые сутки в Приморье не стихает тайфун «Ханун». Из-за сильного шторма прорвало дамбу, которая была построена на реке Раздольной, чтобы защищать Уссурийск от наводнений. Конструкция не выдержала сильного потока воды, в результате чего она хлынула в жилые районы. Теперь передвигаться по некоторым улицам можно только на лодках, гаражи и первые этажи домов практически полностью затоплены.

Накануне в прокуратуре Приморского края сообщили, что в Уссурийском городском округе за день выпало 117 миллиметров осадков. По данным Примгидромета, месячная норма осадков в регионе составляет 120–130 миллиметров.

По данным МЧС, в настоящее время водой отрезан 31 населенный пункт. В частности, отсутствует автомобильное сообщение с селами Богатырка, Монакино, Улитовка, Яконовка, Кроуновка, Корсаковка, Пушкино, Кугуки, Утесное, Красный Яр, Линевичи и с микрорайоном Загородный. Разного рода подтопления наблюдаются в 17 муниципалитетах. Кроме того, затоплены 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома, 40 участков региональных и федеральных дорог. В некоторых районах размыло мосты, вода продолжает прибывать.

Власти Приморья развернули спасательную операцию. Они предупреждают людей об эвакуации при помощи сирен. Спасатели вывозят граждан на резиновых лодках в пункты временного размещения. Всего в регионе развернули 22 таких объекта.

В администрации Уссурийска сообщили, что осуществляется откачка воды. В пунктах временного размещения находятся 110 человек, из которых 32 — дети.

Синоптики предупреждают, что ситуация в регионе будет ухудшаться. По словам представителей Примгидромета, вода будет подниматься до отметок опасного гидрологического явления как минимум до 13 августа. При этом в администрации Уссурийска подчеркнули, что уровень воды в зоне подтопления в городе стабилизировался.

Фото затопленных улиц и спасателей — в галерее NEWS.ru.