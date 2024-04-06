Затопленный парк львов в Подмосковье поделился радостной новостью Вода отступила от затопленного парка львов «Земля прайда» в Подмосковье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вода начала отступать от подмосковного парка львов и тигров «Земля прайда», который затопило 2 апреля, сообщили в Telegram-канале учреждения. Представители парка отметили, что опасность подтопления по-прежнему сохраняется, однако в настоящее время на его территории остались лишь озера и большие лужи.

Делимся с вами этой радостной новостью, друзья. Вода за ночь сошла практически полностью, чему мы несказанно рады. Опасность подтопления теоретически еще имеется, но сейчас самое главное, что большая вода ушла с территории, оставив только озера и большие лужи, — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах можно заметить, что в лесу рядом с парком еще не сошел весь снег. В ролике также видны тигры, спокойно гуляющие по территории вольера.

Ранее парк львов «Земля прайда» сообщил о выходе из берегов реки рядом с учреждением. Сотрудники парка эвакуировали всех животных, на место происшествия также прибыли спецслужбы.

Также ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что при патрулировании зоны затопления после прорыва дамбы в Орске были обнаружены два тела. Власти региона подчеркнули, что других жертв зафиксировано не было.