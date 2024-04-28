Затопленную реку Ишим засняли с высоты птичьего полета Появились кадры с реки Ишим, где уровень воды перевалил за опасную отметку

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Реку Ишим в селе Абатское Тюменской области, где к утру 28 апреля уровень воды достиг 1208 сантиметров, сняли с воздуха. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал губернатор региона Александр Моор. По его словам, за сутки прибавилось 11 сантиметров воды. Так уровень воды превысил критическую отметку в 960 сантиметров.

Дорожники по-прежнему укрепляют федеральную трассу Р-402. Из-за этого движение на участке затруднено. Со стороны Омска собралась пробка. В ближайшие несколько дней работы продолжатся, — написал Моор.

Ранее в Оренбургской области спасенную от паводка лошадь спустили с балкона с помощью крана. Уточняется, что владельцы лошади оставили ее на своем участке в СНТ «Осинки». Во время паводка соседи забрали животное и поселили у себя дома, а затем вывели на балкон, когда вода затопила первый этаж. В итоге было принято решение вызвать эвакуатор, который и переместил лошадь вниз.

Накануне временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию на фоне продолжающихся в регионе паводков. Она займется контролем за выплатами местным жителям, пострадавшим от ЧП. Должность врио займет директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова.