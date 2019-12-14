https://static.news.ru/photo/60add9ea-1f22-11ea-af4b-fa163e074e61_660.jpg Подлодка Б-380 в плавучем доке Фото: Pavlo1/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Плавучий док и подводную лодку, которые ночью затонули в севастопольской бухте, готовят для транспортировки к месту утилизации. Они были выведены из эксплуатации более 10 лет назад.

Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нём, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации, — передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как рассказали агентству очевидцы, плавдок затонул не полностью — его верхняя часть высотой 2-3 метра находится на поверхности, а подлодка практически лежит на боку. Разлива нефтепродуктов на море не наблюдается.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка позже всплыла. Специалисты предполагают, что лодка могла затонуть из-за неисправного состояния плавдока.