https://static.news.ru/photo/e25b4a40-2300-11ea-a0f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости

Корпус подводной лодки Б-380, затонувший в Севастополе вместе с плавдоком, буксируют на утилизацию. Из-за работ пришлось закрыть рейд бухты, сообщил представитель правительства города.

Чиновники обещают дополнительные автобусы по маршруту город — Северная сторона, если операция затянется, пишет «Интерфакс». Плавучий док ПД-16 с частью субмарины ушёл на дно в Южной бухте в ночь на 15 декабря 2019 года. Объекты вывели из эксплуатации свыше 10 лет назад. По словам свидетелей, часть дока осталась над водой и выступала на 2-3 метра.

Ранее NEWS.ru дизельная подлодка, которую вывели из состава Тихоокеанского флота, частично затонула по пути на утилизацию. Это произошло на территории Приморского края.

О случившемся журналистам сообщили представители пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. Подлодка частично затонула во время буксировки на утилизацию неподалёку от залива Восток.

Инцидент произошёл в месте, где глубина достигает 47 метров. Длина подлодки — 72 метра.