Корпус подводной лодки Б-380, затонувший в Севастополе вместе с плавдоком, буксируют на утилизацию. Из-за работ пришлось закрыть рейд бухты, сообщил представитель правительства города.
Чиновники обещают дополнительные автобусы по маршруту город — Северная сторона, если операция затянется,
Ранее NEWS.ru дизельная подлодка, которую вывели из состава Тихоокеанского флота, частично затонула по пути на утилизацию. Это произошло на территории Приморского края.
О случившемся журналистам сообщили представители пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. Подлодка частично затонула во время буксировки на утилизацию неподалёку от залива Восток.
Инцидент произошёл в месте, где глубина достигает 47 метров. Длина подлодки — 72 метра.
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