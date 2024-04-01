Заточенных в шахте «Пионер» горняков признали погибшими Поиски рабочих на месте обвала на шахте «Пионер» прекращены

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Поиски рабочих на месте обвала на руднике Пионер в Амурской области прекращены из-за риска повторного обвала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство АО «Покровский рудник». Пробуренные на месте ЧП скважины показали, что все горизонты, где могли находиться заточенные на глубине более 100 метров горняки, затоплены водой, глиной и льдом.

Семьи погибших горняков получат выплату в размере годового заработка, дети будут получать выплаты до совершеннолетия.

Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск, — говорится в сообщении.

Вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.

В конце марта на руднике Пионер начали бурить восьмую скважину в попытках добраться до шахтеров, которые оказались заблокированы под землей. Спасатели уточняли, что проходка скважин велась для определения состояния горных выработок, наличия кислорода, воды, пульпы, а также горной массы.