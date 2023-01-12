Засыпавшего девочку снегом в Гатчине водителя задержали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который днем ранее засыпал снегом с ковша погрузчика девочку в Гатчине (Ленинградская область), передает РЕН ТВ. Для водителя снегоуборочной техники могут избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее ходатайство в суд уже подготовили сотрудники следствия.

Водителя погрузчика, засыпавшего девочку снегом в Гатчине, задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, — рассказывает телеканал.

Отец девочки уже сообщил, что ребенок в результате инцидента получил серьезную психологическую травму. По словам мужчины, дочь сильно испугалась, ведь ее откопали из-под снега и отправили домой, не предложив помощь.

Я видел испуганные глаза ребенка, она пришла домой вся заплаканная. Болел позвоночник, но вроде прошел, сказал отец девочки.

Мужчина добавил, что коммунальные службы были должны огородить снежную кучу перед уборкой, при том, что «горка» находилась на площади с самого утра.

Инцидент произошел, когда ребенок днем катался с горки. В какой-то момент водитель снегоуборочной техники, не заметив девочку, вывалил на нее снег из ковша. Один из мужчин сумел быстро откопать ребенка лопатой.