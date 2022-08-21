Заступившемуся за девушку в Сочи грозит 15 лет за убийство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сочинском городе Адлер прохожий вступился за девушку, нанеся удар ее молодому человеку, после чего тот скончался, сообщают Vesti.ru. Конфликт пары попал на видеокамеры. На видеозаписи видно, как мужчина грубо таскает девушку за волосы и пытается побороть ее. После этого к скамейке, где ругалась пара подошел мужчина и ударил обидчика по лицу. Последний рухнул на землю, ударившись затылком о плитку. Спустя два дня он скончался в больнице, так и не придя в себя. Заступника задержали. Теперь ему грозит 15 лет по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В конфликт вмешался другой молодой человек, который только вышел из моря со своей девушкой и откликнулся на крики о помощи. Со слов сестры подозреваемого, он ударил обидчика после слов «Догоню — убью!», брошенных в адрес вырвавшейся возлюбленной. Судя по кадрам, пострадавший упал на землю и ударился головой о плитку, спустя два дня он скончался в больнице, так и не придя в сознание, — сообщает телеканал.

Подозреваемый попытался оказать медицинскую помощь пострадавшему, вызвав сотрудников полиции и медиков. Позже на него завели уголовное дело.

Ранее в Адлере трое сотрудников пляжа «Фрегат» избили минского самбиста Никиту за то, что он заступился за своих сестер шести и 14 лет, видео драки распространилось в Сети. Мать пострадавшего Ольга сообщила, что ее сына отвезли в реанимацию.