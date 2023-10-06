Застрявшую в канаве лошадь спасли в Ленобласти

Фото: vk.com/acclo

В поселке Шапки Ленинградской области спасатели провели операцию по вызволению лошади, застрявшей в канаве с жидкой грязью, сообщили «МК в Ленобласти» в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона. По данным ведомства, животное сбежало из конюшни.

Как пишет издание, сообщение о том, что лошадь накануне вечером ушла из конюшни и провалилась в канаву, наполненную грязью, поступило в поисково-спасательный отряд города Тосно от хозяйки животного. Для спасения лошади женщина также наняла трактор.

Совместными усилиями, с помощью лебедки аварийно-спасательного автомобиля и трактора беглянку благополучно достали из канавы и передали хозяйке.

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