Застрявшие на высоте 2000 метров туристы в Сочи попали на видео Сотни туристов в Сочи застряли на высоте 2000 метров из-за поломки канатной дороги

Фото: shutterstock.com

В Сочи на горном курорте «Красная поляна» сотни туристов застряли на высоте более 2000 метров из-за поломки главной канатной дороги, пишет Telegram-канал «ЧП Сочи». Опубликовано видео с места.

Канатная дорога сломалась 2 августа, в результате к кабинкам выстроилась огромная очередь. На кадрах видно, что среди туристов в том числе были дети.

О временном закрытии канатной дороги К-3 в Telegram-канале курорта «Красная поляна» сообщили около 18 часов. Ситуация исправилась спустя три часа, перед туристами принесли извинения за сбой и поблагодарили за терпение. Приехавшим на курорт из Адлера и Сочи пообещали организовать трансфер.

Ранее тревел-блогер Евгения Друкер посоветовала желающим сэкономить во время отдыха в Сочи снять квартиру вместо номера в отеле. По ее словам, сейчас есть масса предложений от арендодателей с хорошим ремонтом и красивым видом, многие туристы также предпочитают квартиры, чтобы готовить дома, а не есть в кафе и ресторанах. Друкер также рекомендовала брать машины напрокат или пользоваться общественным транспортом вместо такси.

В мае 2021 года в Италии 14 человек погибли на канатной дороге в результате падения кабины фуникулера, которая находилась на высоте 1500 метров, когда оборвался трос. Трагедия произошла на территории провинции Пьемонт. В июле того же года в Кабардино-Балкарии фуникулер сорвался в ущелье Адыр-Суу. СМИ писали, что в горах с фуникулера сорвался автомобиль, в результате один человек погиб.