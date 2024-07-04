Застрявшего в душевой кабине котенка спасли на даче в Подмосковье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Подмосковье спасатели помогли выбраться котенку, который застрял в душевой кабине на даче, пишет «Радио 1» со ссылкой на Мособлпожспас. Уточняется, что дачный участок находится в СНТ деревни Золотилово Сергиево-Посадского округа.

О том, что котенок срочно нуждается в помощи, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщила хозяйка участка, на котором стояла самодельная неработающая душевая. Она рассказала, что котенок залез в сливное отверстие, провалился внутрь, а вылезти не может, — рассказали в ведомстве.

По данным издания, душевая кабина состояла из вкопанной в землю бочки, поверх которой уложили пол и поставили душевой поддон. Спасатели выпилили пол, сняли этот поддон и добрались до животного. Им пришлось спуститься в бочку и забрать котенка, так как он был слишком слаб и не мог двигаться.

Ранее котенка вытащили из «Мерседеса» на Левашовском проспекте в Санкт-Петербурге. Операция по его спасению длилась около суток. Мяуканье раздавалось в паркинге дома на Аптекарском проспекте из разных машин.

До этого в Новосибирске спасатели вскрыли толстый пол, под который провалился котенок. Инцидент произошел на улице Надсона. Животное упало в дыру в покрытии и не смогло выбраться самостоятельно.