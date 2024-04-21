Застрявшего головой в двухярусной кровати ребенка нашли мертвым В Ногинске мальчик засунул голову в рейки кровати и задохнулся

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Ногинске трехлетний ребенок засунул голову между рейками двухэтажной кровати, застрял и задохнулся, сообщает MK.RU. Инцидент произошел в субботу, 20 апреля, во второй половине дня.

По предварительным данным, несовершеннолетний проснулся на полчаса раньше, чем обычно, и попытался спуститься со второго яруса кровати. Он решил пролезть между рейками, но застрял и не смог продвинуться дальше. Малыш испытал панику, и вместо того, чтобы позвать на помощь, начал бороться и задохнулся.

Отец ребенка в это время готовил завтрак на кухне, а мать была занята своими делами. Когда отец зашел в детскую, он увидел сына, застрявшего между рейками. Несмотря на усилия отца и скорой помощи, мальчика не спасли. Предполагается, что к моменту обнаружения ребенка он уже был мертв более 15 минут.

Ранее в Челябинске трехлетний ребенок потерял сознание после того, как застрял головой в детском автобусе на игровой площадке. По словам врачей, у мальчика произошла механическая асфиксия, сейчас он находится в коме. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося.