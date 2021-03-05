Названы причины вырубки деревьев в парке «Форос» в Крыму

https://static.news.ru/photo/b720d4e6-7dde-11eb-9d77-96000091f725_660.jpg Фото: krym4you.com

Общественники бурно обсуждают аспекты строительства детского оздоровительного центра в парке «Форос» в Крыму. После того как в Сети появилась информация о массовой вырубке деревьев, а также о якобы желании построить в Форосе VIP-отель с яхтами, журналисты обратились за разъяснениями к представителю застройщика.

Мягко говоря, масштабы «вырубки» сильно преувеличены. Ещё раз готова уточнить, что строительство ведётся на территории, на которой некогда уже стоял лагерь, — рассказала журналистам «МК в Крыму» представитель застройщика Кира Маслова.

Она подчеркнула, что стройка идёт на месте существующих объектов. Ряд вырубленных деревьев представляли опасность для парка. Кроме того, процесс обновления растительности является вполне нормальным и естественным. Часть деревьев просто пересадили, так, около 40 пальм были перенесены в центральную аллею парка.

При этом мы приложили все усилия для максимального эффективной и комфортной приживаемости всех пересаженных насаждений: это и удобрение, соответствующий уход, помощь с техникой. На протяжении всего процесса нас консультируют специалисты Никитского Ботанического сада, — пояснила Маслова.

Она также рассказала об объектах, которые появятся на территории парка. Детско-молодёжный оздоровительный комплекс «Ак Барс» будет состоять из спальных корпусов № 1 и № 2, столовой с общежитием для персонала и бассейна. Эти объекты будут реконструированы. Планируется провести капитальный ремонт в клубе, а также построить многофункциональный спортивный комплекс.

Как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вырубка деревьев в парке «Форос» абсолютно законна и необходима для строительства оздоровительного центра. Политик встретился с недовольными местными жителями и разъяснил им, что никаких нарушений нет, а все документы в порядке.

Ранее в СМИ появилась информация о видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину. В нём местные жители просили остановить застройку форосского парка. Якобы в нём вырубили реликтовые деревья, а также уничтожили футбольное поле, на котором играл Юрий Гагарин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратят внимание на ситуацию.