Застреливший бизнесмена в Балашихе киллер мог уехать на Kia

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что подозреваемый в убийстве бизнесмена в подмосковной Балашихе мог скрыться на автомобиле Kia. По информации канала, машину через полчаса после стрельбы заметили на Горьковском шоссе, она направлялась в сторону столицы.

Как пишет Baza со ссылкой на источники, полиция уже разыскивает Kia предполагаемого киллера. На кадрах, предоставленных каналом, можно увидеть автомобиль темно-синего цвета. Год выпуска легковушки неизвестен.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что утром 20 апреля в Балашихе нашли труп мужчины с огнестрельным ранением. Впоследствии было установлено, что тело принадлежало 61-летнему предпринимателю. В ГСУ Следственного комитета России по региону отметили, что правоохранители возбудили уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве и незаконном обороте оружия.

Позже в Сети появились фото с места убийства бизнесмена в Балашихе. На одном из снимков, опубликованных пресс-службой прокуратуры Московской области, можно увидеть пистолет, который лежит на земле. Еще на одной фотографии хорошо видна гильза.