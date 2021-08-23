Застреливший 9-летнюю девочку житель Читы потребовал смягчить приговор

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Житель Читы Василий Дунец, приговорённый к 17 годам колонии за убийство девятилетней девочки, подал апелляцию для смягчения приговора. Об этом «МК в Чите» сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Защита осуждённого просит пересмотреть приговор и переквалифицировать действия подзащитного с ч. 2 ст. 105 (убийство) на ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). Также защитники просят уменьшить размер компенсации.

В свою очередь потерпевшая сторона также подала апелляцию. Семья убитого ребёнка считает, что приговор суда первой инстанции слишком мягкий.

Трагедия произошла 17 февраля 2021 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с соседями взял ружьё и выстрелил сквозь входную дверь их квартиры. Находившаяся с другой стороны двери 9-летняя девочка получила смертельные ранения. Тогда тяжесть совершённого преступления и его циничный характер вызвали широкий резонанс.

Ранее Дунец уже был судим — по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.