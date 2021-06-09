Застрелившего приставов в Сочи мужчину арестовали

https://static.news.ru/photo/c5ef2c48-c9d8-11eb-b580-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вартану Кочьяну, застрелившему двух судебных приставов в Сочи, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Об аресте Кочьяна ходатайствовало следствие. Постановление вынес Центральный районный суд Сочи. При этом было учтено, что мужчина обвиняется в совершении тяжких преступлений, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Наряду с этим суд принял во внимание поведение обвиняемого после совершения преступления — он не раскаялся в содеянном и не предпринял никаких мер по оказанию помощи потерпевшим.

Согласно постановлению суда, под арестом Кочьян пробудет два месяца, до 9 августа включительно.

Стрельбу из ружья по судебным приставам 61-летний житель Адлера открыл утром 9 июня. Сотрудники ФССП прибыли с техникой для сноса принадлежащего ему дома. Кочьян считает решение о сносе постройки незаконным. По его словам, в ней долгие годы жила вся его семья. Официально оформить собственность на землю у него не получалось из-за смены власти.

В свою очередь в администрации Сочи заявляют, что здание изначально подлежало сносу, так как летом 2019 года там произошёл пожар, в результате которого погибли 11 человек. Суд признал, что постройка была возведена самовольно.

Как сообщалось ранее, Кочьян поджидал приставов с ночи. После инцидента он сам сдался полиции.