Застрелившего приставов в Сочи мужчину арестовали

Вартану Кочьяну, застрелившему двух судебных приставов в Сочи, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.
Об аресте Кочьяна ходатайствовало следствие. Постановление вынес Центральный районный суд Сочи. При этом было учтено, что мужчина обвиняется в совершении тяжких преступлений, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы.
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Согласно постановлению суда, под арестом Кочьян пробудет два месяца, до 9 августа включительно.
Стрельбу из ружья по судебным приставам 61-летний житель Адлера открыл утром 9 июня. Сотрудники ФССП прибыли с техникой для сноса принадлежащего ему дома. Кочьян считает решение о сносе постройки незаконным. По его словам, в ней долгие годы жила вся его семья. Официально оформить собственность на землю у него не получалось из-за смены власти.
В свою очередь в администрации Сочи заявляют, что здание изначально подлежало сносу, так как летом 2019 года там произошёл пожар, в результате которого погибли 11 человек. Суд признал, что постройка была возведена самовольно.
Как сообщалось ранее, Кочьян поджидал приставов с ночи. После инцидента он сам сдался полиции.